Если бы РФ объявила себя правопреемницей Российской Империи, то она бы не была в Совбезе ООН, поскольку на момент краха Российской Империи никакого ООН не существовало. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Если бы Россия объявила себя правопреемницей Империи, то она бы теоретически могла предъявлять территориальные претензии Польше или Финляндии, но страной-учредителем Совбеза ООН был именно Советский Союз, пояснил эксперт.

«Место в Совбезе было только у СССР. Получить его можно, только будучи правопреемником Советского Союза, а не правопреемником Рюриковичей или Романовых», — подчеркнул Ищенко.

Понятно, что Российская империя — это тоже часть истории России, но СССР, возникнув на территории Империи, себя ее правопреемником не объявил, и преемственность истории распалась, добавил политолог.

Сейчас, будучи официально признанными во всех своих правах, РФ может выстраивать линию преемственности дальше, считая себя правопреемником Российской Империи, Московского царства, русских княжеств и даже образований, которые еще были до основания Киевской Руси, но в международно-правовом плане она останется правопреемником СССР, заключил собеседник издания.