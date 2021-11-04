Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020. В соответствии с документом, РФ является правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов СССР за пределами территории РФ.
Если бы Россия объявила себя правопреемницей Империи, то она бы теоретически могла предъявлять территориальные претензии Польше или Финляндии, но страной-учредителем Совбеза ООН был именно Советский Союз, пояснил эксперт.
«Место в Совбезе было только у СССР. Получить его можно, только будучи правопреемником Советского Союза, а не правопреемником Рюриковичей или Романовых», — подчеркнул Ищенко.
Понятно, что Российская империя — это тоже часть истории России, но СССР, возникнув на территории Империи, себя ее правопреемником не объявил, и преемственность истории распалась, добавил политолог.
Сейчас, будучи официально признанными во всех своих правах, РФ может выстраивать линию преемственности дальше, считая себя правопреемником Российской Империи, Московского царства, русских княжеств и даже образований, которые еще были до основания Киевской Руси, но в международно-правовом плане она останется правопреемником СССР, заключил собеседник издания.