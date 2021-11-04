Сегодня не существует каких-либо по-настоящему жестких санкций, которые может ввести Запад против России в том случае, если Москве для защиты жителей Донбасса придется проводить силовую операцию на Украине. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Иван Лизан: кто он © Facebook, Иван Лизан

Единственный фактор, который сдерживал Россию — «Северный поток — 2», впрочем, первой войну начинать Россия не будет, а Украине это и не нужно — в Киеве всех устраивает текущая ситуация «ни мира, ни войны», подчеркнул Лизан.

Для того, чтобы вытащить экономику Донбасса из кризиса в случае сохранения ситуации ни войны, ни мира, нужно просто принять новую реальность «ЛДНР как непризнанных регионов России» и принять что-то сродни ФЦП для Крыма, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.