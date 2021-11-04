«Ну, отключат от SWIFT, и что дальше? Им же у России энергоносители покупать и свои товары в Россию продавать. Россия — не Иран, с которым США и ЕС могут не торговать, да и находится она куда ближе к ЕС. Плюс за какие только «провинности» против России не вводили санкции — так что какая разница, что станет формальным поводом для их усиления?», — пояснил эксперт.
Единственный фактор, который сдерживал Россию — «Северный поток — 2», впрочем, первой войну начинать Россия не будет, а Украине это и не нужно — в Киеве всех устраивает текущая ситуация «ни мира, ни войны», подчеркнул Лизан.
Для того, чтобы вытащить экономику Донбасса из кризиса в случае сохранения ситуации ни войны, ни мира, нужно просто принять новую реальность «ЛДНР как непризнанных регионов России» и принять что-то сродни ФЦП для Крыма, заключил собеседник издания.
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