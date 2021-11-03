«Вам известно, что процесс сертификации идет в Федеральном сетевом агентстве, не могу назвать вам конкретной даты», — заявила она, отвечая на вопрос журналиста о сроках завершения сертификации.
Барон отметила, что по закону процесс может длиться 4 месяца. Этот срок заканчивается 8 января 2022 года, после чего заключение будет отправлено в Еврокомиссию.
Последняя должна выдать свое заключение в течение двух месяцев, однако имеет право продлить рассмотрение заявки еще на такой же срок.
«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать.
Украина выступает против проекта, так как боится потерять транзит российского газа. При этом напрямую с РФ Киев эту проблему не обсуждает.
Совокупной мощности первого и второго «Северных потоков» и «Турецкого потока» достаточно для того, чтобы полностью заместить транзит газа в Европу через украинскую ГТС.
В этом случае Киев и Вашингтон, контролирующий украинские власти, теряют мощный рычаг давления на Европейский союз, вынуждающий страны ЕС во многом поддерживать устремления украинских властей.