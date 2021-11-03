Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру бывшего вице-премьера страны Алексея Резникова на пост министр обороны. Резников был известен провокационными заявлениями

«В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины о назначении Резникова Алексея министром обороны Украины», — написал в своем Telegram-канале представитель кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

Резников занимал должность заместителя главы правительства — министра по вопросам временно оккупированных территорий (так в Киеве называют Крым, воссоединившийся с Россией и неподконтрольные территории Донбасса; на Украине политики отказываются признать результаты референдума 2014-го на полуострове и обвиняют Москву в причастности к конфликту на юго-востоке страны, в Кремле отвергают эти заявления, ссылаясь на отсутствие доказательств).

На этой должность Резников неоднократно делал резонансные заявления. В частности, он рассказал о депортации граждан России из Крыма после якобы возможного «возвращения» полуострова под контроль Киева. «Идет ассимиляция и вытеснение местного населения, и это военное преступление (…). Сегодня там уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России», — рассказывал он о ситуации в российском регионе. Кремль неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежность Крыма закрыт.

Ранее в среду, 3 ноября, депутаты Рады на пленарном заседании поддержала увольнение министра обороны Украины Андрея Тарана по его собственному желанию. Таран возглавлял военное ведомство с марта 2020 года.