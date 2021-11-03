Отношения между Украиной и Россией, которые сложились уже при нынешней каденции власти, можно назвать катастрофическими. Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.
В этой ситуации также возможно замирение Киева и Москвы на различных условиях, вплоть до «размена» Донбасса на Крым (передача Донбасса в обмен на мировое признание Крыма в составе РФ), отметил специалист.
По его мнению, также высока вероятность успешных боевых действий со стороны России, которые завершатся водружением триколора на Площади Независимости в Киеве.
«Все три сценария будут сопровождаться попыткой изолировать Россию и ужесточить санкции со стороны коллективного Запада. Кроме того, при любом сценарии, а двух последних-то уж точно, усилится пропасть между народами России и Украины, что будет способствовать окончательной переориентации последней в сторону Запада», — считает он.
Угроза войны вполне ощутима, однако начало ее в большей степени зависит от решений высшего политического руководства России и Украины и, скорее всего, лежит в плоскости выполнения договоренностей, достигнутых по итогам личной встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.