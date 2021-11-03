Если начнется война между Россией и Украиной и в случае затягивания боевых действий произойдет расширение зоны нестабильности с юго-востока Украины на текущее положение линии фронта. Об этом рассказал военный эксперт телеграм-каналов «Южный ветер» и «Конгломерат-медиа» в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт: Ключи от войны России с Украиной — в руках Байдена и Путина

В этой ситуации также возможно замирение Киева и Москвы на различных условиях, вплоть до «размена» Донбасса на Крым (передача Донбасса в обмен на мировое признание Крыма в составе РФ), отметил специалист.

По его мнению, также высока вероятность успешных боевых действий со стороны России, которые завершатся водружением триколора на Площади Независимости в Киеве.

«Все три сценария будут сопровождаться попыткой изолировать Россию и ужесточить санкции со стороны коллективного Запада. Кроме того, при любом сценарии, а двух последних-то уж точно, усилится пропасть между народами России и Украины, что будет способствовать окончательной переориентации последней в сторону Запада», — считает он.

Угроза войны вполне ощутима, однако начало ее в большей степени зависит от решений высшего политического руководства России и Украины и, скорее всего, лежит в плоскости выполнения договоренностей, достигнутых по итогам личной встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена, заключил собеседник издания.

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