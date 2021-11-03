Депутаты Верховной Рады Украины сделали заявление по итогам поездки в Агдам и Гянджу, отбитые азербайджанской армией у непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) во время войны 2020 года. Об этом сообщает Oxu.az

«Разрушенные дома, школы, поврежденные мечети, в которых оккупационные силы держали скот, изуродованные кладбища — все это вызывает удручающие чувства (…). К сожалению, за возвращение Карабаха азербайджанский народ заплатил большую цену. Прекрасный Баку пополнился второй Аллеей шехидов», — говорится в заявлении парламентариев. Депутаты заявили, что Украины «разделяет радость АР (Азербайджанской республики — Прим. ред.) за восстановление территориальной целостности и приветствует решимость, с которой был установлен мир в регионе».

Официальный Киев занял сторону Баку в Карабахском конфликте.«Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным», — говорил в 2020-м глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.