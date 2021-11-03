Противники вакцинации от COVID-19 собрались на акции 3 ноября в разных городах Украины. В Запорожье подобный митинг закончился столкновениями протестующих с правоохранителями, пишет местное издание «ZaБoр»

Акции антипрививочников прошли 3 ноября в разных городах Украины. Наиболее массовым получилось вече в Киеве, несколько тысяч человек митинговали в правительственном квартале и перекрывали там улицы. Среди требований участников — отмена карантинных ограничений, право человека не делать прививку от «несуществующего» коронавируса и т.д. Хотят травить: вече антивакцинаторов в Киеве испугалось автомобиля с бочкой © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Обязательным условием для протестующих было отсутствие на митингах масок и других средств защиты от инфекции, несмотря на то, что на Украине обострилась ситуация с COVID-19, а во многих регионах действуют жесткие карантинные ограничения.

В ходе акции в Запорожье местная полиция неоднократно призывала толпу надеть маски и соблюдать социальную дистанцию, однако эти требования были проигнорированы. После этого правоохранители предприняли попытку силового разгона собравшихся, в результате чего пострадал один из участников акции. По его словам, один из полицейских якобы ударил его ногой, после чего мужчина упал и разбил себе голову о бетонные плиты. На место прибыла бригада скорой помощи.

Ранее акция противников вакцинации в Одессе завершилась громким скандалом, собравшиеся заявили, что Украина «захвачена евреями». Объединенная еврейская община страны выразила намерение подать заявление в полицию по данному факту.