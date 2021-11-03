«Северный поток-2» достроен вопреки многочисленным санкциям США и кампании негативного пиара во всех подконтрольных Штатам глобальных СМИ. Сейчас борьба за проект идет в фазе его сертификации, которую пытаются остановить или хотя бы замедлить.
«Ускорив переход с угля на природный газ в ближайшие годы, мы сможем добиться серьезного сокращения выбросов CO2. Было бы абсолютно контрпродуктивным по политическим соображениям затягивать такие современные инфраструктурные проекты, как "Северный поток 2"», — заявил глава комитета Оливер Хермес.
Он отметил, что природный газ — это «мостик в мир, свободный от СО2».
Восточный комитет был основан в 1952 году, он объединяет около 350 предприятий, работающих в 29 странах центральной и восточной Европы.