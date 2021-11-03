Затягивать ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» по политическим соображениям контрпродуктивно, заявил Восточный комитет немецкой экономики. Об этом сообщил «Интерфакс» 3 ноября

«Северный поток-2» достроен вопреки многочисленным санкциям США и кампании негативного пиара во всех подконтрольных Штатам глобальных СМИ. Сейчас борьба за проект идет в фазе его сертификации, которую пытаются остановить или хотя бы замедлить.

«Ускорив переход с угля на природный газ в ближайшие годы, мы сможем добиться серьезного сокращения выбросов CO2. Было бы абсолютно контрпродуктивным по политическим соображениям затягивать такие современные инфраструктурные проекты, как "Северный поток 2"», — заявил глава комитета Оливер Хермес.

Премьер-министр Баварии призвал поскорее запустить «Северный поток-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Восточный комитет был основан в 1952 году, он объединяет около 350 предприятий, работающих в 29 странах центральной и восточной Европы.