Украина нужна в значительной степени для того, чтобы продемонстрировать единство коллективного Запада. Поскольку Великобритания Британия пытается стать своего рода хранителем печати этого Запада, то она демонстрирует сверхзначимость украинского вопроса. Об этом рассказал политолог и философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру

Борис Межуев: Коллективный Запад держится за счет Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что касается конкретно военно-морского флота Украины, то США каким-то образом будут помогать его укрепить, но вряд ли Британия полностью сменит США в качестве патрона Украины, так как ментально это очень разные страны, полагает эксперт.

«Я помню одно мероприятие в Польше, на котором мне приходилось быть еще при Бараке Обаме, и представители российской прессы были, поляки, было очень много украинцев. Там тогда доминировали британцы, которые уже в тот момент говорили, что «Нужна Холодная война с Россией». Это была еще эпоха Медведева, Путин ушел с поста президента, на позицию премьер-министра. Это было самое время потепления, 2010, или 2009 год, вообще эпоха самая что ни на есть теплая, из последнего времени», — указал Межуев.

Тем не менее, ни Британия, ни Европейский Союз все-таки такой силы не будут представлять, как представляют Соединенные Штаты, и если США надломятся, какого-то серьезного на уровне коллективного Запада отпора России выстроить не удастся, заключил собеседник издания.

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