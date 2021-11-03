Пока русофобские идеи на Украине, к сожалению, остаются в тренде, но спустя какое-то время, особенно после этой зимы, вряд ли будет модно что-то подобное. Об этом рассказал советско-украинский композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua Игорь Кондратюк создал петицию, в которой потребовал от руководства страны на законодательном уровне запретить артистам из РФ выступать на Украине. По закону, если петиция набрала 25 тысяч голосов, президент Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. Позднее это предложение украинского шоумена набрало необходимое для этого количество голосов.

Возможно, сейчас это прозвучит как каламбур, но так и есть: дело идет к похолоданию, а становится все жарче, отметил эксперт.

Сейчас самое главное — чем правительство Зеленского будет отвечать на угрозы замерзания граждан и угрозы остановки энергетических мощностей, одному Богу известно, подчеркнул он.

«В условиях холода русофобия будет работать плохо, но пока Кондратюк и старается уцепиться за нее. А еще знаете в чем фишка? Чтобы выдавить [Святослава] Вакарчука с лидеров партии «Голос», просто стали интересоваться его офшорными счетами и уплатой налогов, сейчас то же самое происходит и с Зеленским, это такой удобный крючок на который можно подцепить кого угодно, в том числе и того же Кондратюка», — уточнил Быстряков.

Собеседник издания полагает, что через какое-то время Кондратюк снова начнет резко переобуваться и искать дружбы со своими бывшими коллегами по «Что? Где? Когда?», поскольку самый расцвет русофобии был в 15-16 году, а сейчас все идет на спад.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.