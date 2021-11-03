«Знакомые из Днепра рассказали смешное. Оказывается, новую политическую силу Разумкова в Днепропетровской области очень хочет возглавить бывший глава ОГА Александр Бондаренко. Тот самый герой программы "Давай поженимся", которого на волне моды на новые лица в 2019-м назначили губернатором, а потом уже в следующем году достаточно быстро уволили, после того, как он показал неудовлетворительный результат», — написал Казанский.
По словам журналиста, ранее Бондаренко «плотно сотрудничал с людьми Игоря Коломойского».
Ранее Разумков заявил о намерении создать новую политическую партию. На уточняющий вопрос, в каком формате планируется создать эту политсилу, он лишь рассказал о неких людях, которые «идут с ним еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций».
За последнюю неделю несколько украинских аналитических центров обнародовали данные социологических исследований, согласно которым рейтинг президента Владимира Зеленского снизился. При этом рейтинг Разумкова стремительно взлетел. Он даже обогнал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.