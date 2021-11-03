Звезда передачи «Давай поженимся» и экс-губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко претендует на должность главы партии бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в Днепропетровской области. Об этом 2 ноября сообщил журналист Денис Казанский в Facebook

Погребинский объяснил, что на самом деле представляет собой Дмитрий Разумков © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам журналиста, ранее Бондаренко «плотно сотрудничал с людьми Игоря Коломойского».

Ранее Разумков заявил о намерении создать новую политическую партию. На уточняющий вопрос, в каком формате планируется создать эту политсилу, он лишь рассказал о неких людях, которые «идут с ним еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций».

За последнюю неделю несколько украинских аналитических центров обнародовали данные социологических исследований, согласно которым рейтинг президента Владимира Зеленского снизился. При этом рейтинг Разумкова стремительно взлетел. Он даже обогнал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.