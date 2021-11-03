В частности, с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины уволили Романа Абрамовского 322 голосами, а Андрея Тарана (341 голос) уволили с должности министра обороны Украины.
Кроме того уволили первого вице-премьера, министра экономики Украины Алексея Любченко (320 голосов), вице-премьера, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова (329 голосов) и вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал Олега Уруского (342 голоса).
Ранее СМИ сообщали, что Резникова готовят на место министра обороны, а Юлию Свириденко на главу Минэкономики.