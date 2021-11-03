Депутаты Верховной Рады приняли проекты постановлений об увольнении пяти министров, некоторые из которых также занимали должности вице-премьеров. Трансляцию заседания парламента 3 ноября вел парламентский телеканал

«Конченый». Мармазов резко ответил на выпад украинского экс-министра спорта © CC0, Pixabay Романа Абрамовского 322 голосами, а Андрея Тарана (341 голос) уволили с должности министра обороны Украины.

Кроме того уволили первого вице-премьера, министра экономики Украины Алексея Любченко (320 голосов), вице-премьера, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова (329 голосов) и вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал Олега Уруского (342 голоса).

Ранее СМИ сообщали, что Резникова готовят на место министра обороны, а Юлию Свириденко на главу Минэкономики.