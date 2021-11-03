Неврологическое заболевание, характерное для людей старшей возрастной группы, заподозрили у украинской певицы Софии Ротару после ее недавнего выступления на частном банкете в Берлине. Соответствующие ролики 2 ноября были размещены на фан-странице исполнительницы в Instagram

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«Патологическое дрожание рук или вторичный тремор, указывает на вероятное наличие заболевания Паркинсона. Это неврологическое заболевание, повреждающее структуру головного мозга. При этом тремор, может быть ассиметричным (сильнее с одной стороны, слабее с другой), может усиливаться в состоянии покоя и ослабевать в движении», — ссылается издание на оценку специалистов.

Врачи объясняют тремор у пожилых людей длительными психологическими или физическими нагрузками, а также различными заболеваниями, которым организм со временем может сопротивляться все меньше.

Известны случаи болезни Паркинсона и среди знаменитостей. Например, это недуг диагностировали у Мохаммеда Али, Сальвадора Дали, Билла Гейтса и Оззи Осборна.

Уроженка Черновицкой области София Ротару уже почти 60 лет на сцене. Карьера не помешала певице создать семью, она была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко до самой его смерти. У супругов родился один сын, который подарил Ротару внука и внучку, оба сейчас живут в США.