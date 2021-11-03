Под одесской мэрией на митинге звучали лозунги о том, что страна захвачена «сионистской террористической организацией, которая прислуживает мировой еврейской олигархии, поставившей перед собой цель уничтожение цивилизации». В частности, протестующие выступали с требованием «убрать евреев из органов управления».
Объединенная еврейская община Украины считает, что данное высказывание является проявлением антисемитизма и затрагивает пункт закона «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине». Поэтому организация намерена обратиться с заявлением в полицию Одессы.
Еще один митинг против принудительной вакцинации проходит в среду, 3 ноября, возле здания Верховной Рады в Киеве. Участники заблокировали проезд автомобиля с бочкой, посчитав, что в ней для них привезли ядовитое вещество.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает митинг насмешкой над медиками и призвал украинцев не слушать так называемых антивакцинаторов.
Согласно данным опроса, который провел Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ), украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса из-за недооценки рисков, недостаточной информационной кампании и нежелания повторной вакцинации, если в этом будет необходимость.