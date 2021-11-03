Протестующие против принудительной вакцинации от коронавируса в Одессе, кроме отмены карантина, потребовали отстранить от власти евреев. Об этом 3 ноября в Telegram-канале сообщает Объединенная еврейская община Украины

Хотят травить: вече антивакцинаторов в Киеве испугалось автомобиля с бочкой © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Объединенная еврейская община Украины считает, что данное высказывание является проявлением антисемитизма и затрагивает пункт закона «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине». Поэтому организация намерена обратиться с заявлением в полицию Одессы.

Еще один митинг против принудительной вакцинации проходит в среду, 3 ноября, возле здания Верховной Рады в Киеве. Участники заблокировали проезд автомобиля с бочкой, посчитав, что в ней для них привезли ядовитое вещество.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает митинг насмешкой над медиками и призвал украинцев не слушать так называемых антивакцинаторов.

Согласно данным опроса, который провел Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ), украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса из-за недооценки рисков, недостаточной информационной кампании и нежелания повторной вакцинации, если в этом будет необходимость.