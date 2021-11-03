Депутаты Верховной Рады приняли в закон об олигархах поправки, согласно которым давать такой статус тому или иному лицу будет уполномочен Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Соответствующую трансляцию заседания парламента 3 ноября вел телеканал «Рада»

Пятый министр за сутки: глава оборонного ведомства Украины ушел в отставку © пресс-служба Минобороны

В первоначальном варианте закона были взаимоисключающие формулировки, в частности, право определять, кто является олигархом, а кто нет, было как у СНБО, так и у комиссии при Национальной антикоррупционной прокуратуре Украины и у Национального агентства противодействию коррупции (НАПК).

Правку о НАПК внес Дмитрий Разумков, на тот момент еще являвшийся спикером Рады. Позиция Разумкова по закону об олигархах стала одной из причин снятия его с должности председателя парламента.

Принятый ранее проект закона об олигархах был раскритикован Венецианской комиссией, которая потребовала от украинских парламентариев не голосовать до декабря, пока она не предоставит свой анализ скандального закона.