По словам парламентариев, они убрали из текста закона все взаимоисключающие правки. За решение проголосовали 252 депутата при необходимых 226 голосах.
В первоначальном варианте закона были взаимоисключающие формулировки, в частности, право определять, кто является олигархом, а кто нет, было как у СНБО, так и у комиссии при Национальной антикоррупционной прокуратуре Украины и у Национального агентства противодействию коррупции (НАПК).
Правку о НАПК внес Дмитрий Разумков, на тот момент еще являвшийся спикером Рады. Позиция Разумкова по закону об олигархах стала одной из причин снятия его с должности председателя парламента.
Принятый ранее проект закона об олигархах был раскритикован Венецианской комиссией, которая потребовала от украинских парламентариев не голосовать до декабря, пока она не предоставит свой анализ скандального закона.