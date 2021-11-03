Правоохранители пришли с обысками в офис Государственной налоговой службы по уголовному делу о нарушениях налогового законодательства предприятиями Полтавской области. Об этом 3 ноября сообщается на сайте ведомства

Отмечается, что проверка проводится по обращению самого органа. В декабре 2020 года и в январе 2021-го Налоговая провела проверку в управлении Полтавской области по вопросам отработки рисковых предприятий, в том числе и тех, которые фигурируют в этом деле. НАБУ ведет обыск у вице-премьера Любченко, подавшего в отставку - СМИ © Facebook, Алексей Любченко

«По результатам проверки был выявлен ряд нарушений служебной дисциплины представителями ГУ ГНС в Полтавской области, в связи с чем к должностным лицам были применены меры дисциплинарного воздействия», — говорится в сообщении.

Сообщается, что относительно обстоятельств, которые были обнаружены в ходе проверки, вся информация была передана в Госбюро расследований.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в среду силовики проводят обыски дома и на рабочем месте исполняющего обязанности главы государственной Налоговой службы Украины Евгения Олейникова якобы по подозрению в злоупотреблении властью.