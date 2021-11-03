Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал 3 ноября на своей странице в сети «Фейсбук», почему президент Владимир Зеленский не смог выступить в Глазго на конференции ООН по изменению климата

Зеленского пригласили выступить после президента США Джо Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, однако президента Украины на сессии не оказалось, что вызвало недоумение модератора Джона Керри, бывшего госсекретаря США, спецпредставителя президента этой страны по вопросам климата.

«Ничего такого не было, нормальный организационный момент», — попытался объяснить данный конфуз Кулеба.

Доказательством того, что никакого скандала не было, Кулеба считает тот факт, что первыми о данном событии написали российские СМИ. Не вышел на сцену после Байдена: Зеленский неожиданно исчез на климатическом саммите в Глазго © president.gov.ua

По его словам, именно в тот момент, когда Керри объявил выступление Зеленского, президент Украины встречался с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Поскольку Блинкен и Зеленский очень много на ней говорили, последний и не успел на своё выступление, заявил министр.

По словам политического обозревателя Евгения Сатановского, ситуация, когда «глава страны Третьего мира» не воспользовался предоставленным ему шансом на выступление перед лидерами развитых стран, является беспрецедентной. Возможно, президент Украины пытается войти в историю хотя бы своим экстравагантным поведением, написал Сатановский.

Он напомнил, что похожий случай произошёл во время визита Зеленского в Иерусалим, когда украинская делегация «под явно надуманным и совершенно идиотским предлогом» не явилась на открытие Пятого форума памяти жертв Холокоста. По словам обозревателя, после этого случая репутация Зеленского среди евреев была безнадёжно испорчена.

Сатановский иронически охарактеризовал президента Украины как «местечкового провинциала из глубокого захолустья», на которого абсолютно не следует полагаться.