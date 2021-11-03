Правоохранители проводят обыски у первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко, а также исполняющего обязанности главы государственной Налоговой службы Украины Евгения Олейникова по подозрению в злоупотреблении властью. Об этом 3 ноября сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«Проходят обычные следственные действия», — сообщил источник агентства.

Пуля и отставка. Не повезло двум Любченко на Украине © commons.wikimedia.org, Internal Revenue Service of Ukraine / Public domain

Накануне представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Любченко подал заявление в аппарат парламента с просьбой принять отставку с занимаемой должности. Причина названа не была.

Кроме того, Мельничук в своем Telegram-канале сообщил, что 3 ноября Верховная Рада Украины на очередном пленарном заседании рассмотрит вопросы не только об отставке Любченко, но и еще 4-х министров, подавших соответствующие заявления за последние сутки: