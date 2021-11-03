«Проходят обычные следственные действия», — сообщил источник агентства.
СМИ известно, что о подозрении никому не сообщалось. Между тем, следственные действия проводятся как по месту жительства, так и на работе Любченко и Олейникова.
Накануне представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Любченко подал заявление в аппарат парламента с просьбой принять отставку с занимаемой должности. Причина названа не была.
Кроме того, Мельничук в своем Telegram-канале сообщил, что 3 ноября Верховная Рада Украины на очередном пленарном заседании рассмотрит вопросы не только об отставке Любченко, но и еще 4-х министров, подавших соответствующие заявления за последние сутки:
- Романа Абрамовского — министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Алексея Резникова — вице-премьер-министра — министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Олега Урусского — вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Андрея Тарана — министра обороны Украины.