«Митингующие против вакцинации заблокировали в центре столицы авто с бочкой и развернули ее. Они опасаются, что в бочке некое вещество, которым их хотят травить. Позже началось вече участников этого марша, около 3 тысяч противников обязательной вакцинации и карантинных мероприятий собрались на площади Конституции», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что люди выступают против вакцинации от COVID-19, карантинных мер, связанных с пандемией, и называют недееспособными президента Владимира Зеленского и правительство.
В Киеве возле Рады в среду собрались на вече противники COVID-вакцинации. Участники перекрывают центральные улицы города, что значительно затрудняет движение транспорта. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает митинг насмешкой над медиками и призвал украинцев не слушать так называемых антивакцинаторов.
Согласно данным опроса, который провел Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ), украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса из-за недооценки рисков, недостаточной информационной кампании и нежелания повторной вакцинации, если в этом будет необходимость.