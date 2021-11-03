Участники митинга против вакцинации от коронавируса, который в среду, 3 ноября, проходит возле здания Верховной Рады в Киеве, заблокировали проезд автомобиля с бочкой, посчитав, что в ней для них привезли ядовитое вещество. Также на акции раскритиковали власти страны. Об этом сообщает УНИАН

Савченко присоединилась к митингу против прививок © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также отмечается, что люди выступают против вакцинации от COVID-19, карантинных мер, связанных с пандемией, и называют недееспособными президента Владимира Зеленского и правительство.

В Киеве возле Рады в среду собрались на вече противники COVID-вакцинации. Участники перекрывают центральные улицы города, что значительно затрудняет движение транспорта. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает митинг насмешкой над медиками и призвал украинцев не слушать так называемых антивакцинаторов.

Согласно данным опроса, который провел Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ), украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса из-за недооценки рисков, недостаточной информационной кампании и нежелания повторной вакцинации, если в этом будет необходимость.