Предприниматель показал, как катается с дочкой на скоростном спуске над землей, а позже выложил ролик, где девочка эмоционально делится впечатлениями, используя в том числе простонародное слово, обозначающее пятую точку.
«Стремно. Реально стремно! Страшно, конечно», — делает в конце вывод София.
«Маленькая девочка, а выражения подростка», «Как так можно материться?», «Мама не слышала», «Папа просто молодец, научил», — отреагировали подписчики мужчины.
София — единственная дочь Налчаджиоглу и Лорак. Их союз просуществовал 10 лет, однако пара в итоге распалась после того, как бизмесмена застукали в ночном клубе за поглаживанием бедер неизвестной девушки.
В сентябре 2021 года Налчаджиоглу сделал предложение новой возлюбленной — Лилии Реус, визажисту из Киева. Девушка знакома с дочерью предпринимателя и также сейчас отдыхает с ним в Буковеле.