Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сейчас отдыхает вместе с их общей 10-летней дочерью Софией на горнолыжном курорте Буковель Ивано-Франковской области. Соответствующее видео он разместил в сториз Instagram 2 ноября

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«Стремно. Реально стремно! Страшно, конечно», — делает в конце вывод София.

«Маленькая девочка, а выражения подростка», «Как так можно материться?», «Мама не слышала», «Папа просто молодец, научил», — отреагировали подписчики мужчины.

София — единственная дочь Налчаджиоглу и Лорак. Их союз просуществовал 10 лет, однако пара в итоге распалась после того, как бизмесмена застукали в ночном клубе за поглаживанием бедер неизвестной девушки.

В сентябре 2021 года Налчаджиоглу сделал предложение новой возлюбленной — Лилии Реус, визажисту из Киева. Девушка знакома с дочерью предпринимателя и также сейчас отдыхает с ним в Буковеле.