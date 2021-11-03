«Среди тех, кто еще не вакцинировался и не желает этого делать, большинство не доверяют вакцинам, полагают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19 и не хотят переживать реакцию на вакцины», — говорится в исследовании.
При этом отмечается, что почти четверть украинцев считает, что имеет медицинские противопоказания к вакцинации. Есть и те, кто не считает пандемию серьезной угрозой, а COVID-19 болезнью, от которой нужно прививаться.
В исследовании также отмечается, что 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача относительно вакцинации. Из тех, кто еще не вакцинировался, 77% прислушались бы к совету врача вакцинироваться.
Исследование провели в сентябре-октябре 2021 года до введения «красных зон» исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Всемирного банка. Опрос проводился методом телефонных интервью среди 2006 человек старше 18 лет во всех регионах Украины.
Возле Верховной Рады в среду, 3 ноября, собрались на митинг противники COVID-вакцинации. Участники перекрывают центральные улицы города, что значительно затрудняет движение транспорта. Они требуют отменить карантин и запретить принудительную вакцинацию.