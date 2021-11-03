Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает насмешкой над медиками митинг выступающих против вакцинации от коронавируса возле Верховной Рады и призвал украинцев их не слушать. Об этом 3 ноября он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Савченко присоединилась к митингу против прививок © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, в реанимациях «антивакцинаторский дух» исчезает очень быстро, а поддельные сертификаты не работают.

Возле Рады в среду собрались на митинг противники COVID-вакцинации. Участники перекрывают центральные улицы города, что значительно затрудняет движение транспорта. Они требуют отменить карантин и запретить принудительную вакцинацию.

Украинские СМИ сообщают, что уже со следующей недели украинцев, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19, начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты. С 8 ноября под обязательную вакцинацию попадут сотрудники государственного аппарата центрального и местного управления, учителя и педагоги во всех образовательных заведениях.