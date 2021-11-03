«Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться — это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида», — заявил он и призвал украинцев не верить фейкам.
По его словам, в реанимациях «антивакцинаторский дух» исчезает очень быстро, а поддельные сертификаты не работают.
Возле Рады в среду собрались на митинг противники COVID-вакцинации. Участники перекрывают центральные улицы города, что значительно затрудняет движение транспорта. Они требуют отменить карантин и запретить принудительную вакцинацию.
Украинские СМИ сообщают, что уже со следующей недели украинцев, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19, начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты. С 8 ноября под обязательную вакцинацию попадут сотрудники государственного аппарата центрального и местного управления, учителя и педагоги во всех образовательных заведениях.