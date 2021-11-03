Украинский журналист Алексей Дурнев, который занимается всевозможным троллингом известных личностей, рассказал, что познакомился с президентом Владимиром Зеленским пьяным в туалете у кого-то на Дне рождении. Об этом 2 ноября он рассказал в интервью Дмитрию Гордону

Морковка для Яценюка: Дурнев раскрыл правду о знаменитом видео © скриншот видео При этом Дурнев не сообщил, когда это было и чей День рождения они праздновали. Лесь Подервянский известен украинской публике благодаря своим литературным произведением, в частности, циничным сатирическим пьесам.