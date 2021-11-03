«Я был на Дне рождении и был достаточно пьяным, и пошел в туалет, а в этот момент он из туалета вышел, и я сказал: я просто люблю очень творчество Леся Подервянского. Я ему сказал: "Вот, Владимир Александрович, место встречи изменить нельзя, б…." (название пьесы Подервянского — ред.). Он на меня посмотрел — и пошел себе дальше», — рассказал шоумен.
При этом Дурнев не сообщил, когда это было и чей День рождения они праздновали.
Лесь Подервянский известен украинской публике благодаря своим литературным произведением, в частности, циничным сатирическим пьесам.