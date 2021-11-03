Права украинцев на работу, образование, медицину, детство и свободное перемещение по стране нарушены. Именно с таким мотивом экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко пришла на митинг против обязательной вакцинации к стенам здания, где раньше работала. Видео с места событий 3 ноября опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews

«За все права человека, которые нарушены нужно бороться. Данная акция абсолютно мирная и адекватная», — сказала Савченко.

Сотни противников вакцинации и карантина перекрыли правительственный квартал в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Экс-парламентарий заявила, что производители не несут никакой юридической ответственности за последствия прививки, поэтому у людей должно быть право отказаться от укола.

Также Савченко прокомментировала обвинения в свой адрес в подделке сертификата о вакцинации, с которым ее якобы задержали в аэропорту вместе с сестрой. По словам экс-депутата нельзя подделать то, чего по закону в стране нет.

«Никакие документы, согласно законодательству Украины, я не подделывала, не покупала, не заказывала и не использовала. Ни в одном законе Украины нет такого документа, как сертификат», — заявила Савченко.

Она считает, что власти страны просто запугивают население, и призвала руководство государства использовать более цивилизованные методы.