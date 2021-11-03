«За все права человека, которые нарушены нужно бороться. Данная акция абсолютно мирная и адекватная», — сказала Савченко.
К митингу она присоединилась вместе с сестрой Верой, обе женщины считают, что вируса под названием COVID-19 не существует, а вакцинация в стране должна быть добровольной.
Экс-парламентарий заявила, что производители не несут никакой юридической ответственности за последствия прививки, поэтому у людей должно быть право отказаться от укола.
Также Савченко прокомментировала обвинения в свой адрес в подделке сертификата о вакцинации, с которым ее якобы задержали в аэропорту вместе с сестрой. По словам экс-депутата нельзя подделать то, чего по закону в стране нет.
«Никакие документы, согласно законодательству Украины, я не подделывала, не покупала, не заказывала и не использовала. Ни в одном законе Украины нет такого документа, как сертификат», — заявила Савченко.
Она считает, что власти страны просто запугивают население, и призвала руководство государства использовать более цивилизованные методы.