Если бы Россия сразу же ввела экономическую блокаду Украины, то это спровоцировало бы во всем мире крики о «геноциде» украинского народа. Тем более, что позиция Москвы как раз состоит в том, что она поддерживает народ Украины, но не поддерживает ее власти, рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что если бы Россия действительно вела войну с Киевом, то она бы первым делом ввела экономическую блокаду Украины, что привело бы к падению режима за несколько дней.

Эксперт отметил, что в России постоянно говорят о геноциде народа Крыма из-за водной блокады и попытки энергетической блокады, хотя от этого не было массовых смертей, и России предъявили бы то же самое, потому что разница между Украиной и Крымом состоит лишь в том, что «Крым нам нравится, а Украина — нет, а Западу нравится Украина, а Крым — нет».

Мы можем игнорировать подобного рода вещи, когда происходит резкое усиление России и резкое ослабление наших политических оппонентов, и 2014 года российская риторика в отношении Запада постоянно ужесточается, но это идет по мере того, как Россия становится сильнее, уточнил политолог.

«Позволить себе немедленно, как предлагают некоторые наши нетерпеливые граждане, начать войну со всеми по любому поводу? Тогда проще застрелиться, не так больно будет. Потому что находится в противостоянии со всеми невозможно. Даже США не вытянули попытку силового подавления всего мира, хотя у них было много союзников», — пояснил Ищенко.

Кроме того, смысл блокады есть в том случае, когда мы можем добиться позитивного для себя результата, но было абсолютно понятно, что Украина в результате блокады точно не развалилась бы и ничего бы не уступила, а Россия понесла бы экономические и политические потери, добавил специалист.

Теперь же даже самые прозападные украинские политики и эксперты говорят о том, что вскоре может ожидать развал, и что Украина зря доверилась Западу, который использовал ее в своих интересах, и это случилось без всяких блокад, заключил собеседник издания.