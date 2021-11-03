Украинский журналист Алексей Дурнев рассказал, что в преддверии Майдана оппозиционный к Виктору Януковичу политик Арсений Яценюк был отличным объектом для троллинга, чем нельзя было не воспользоваться. Об этом 2 ноября он рассказал в интервью Дмитрию Гордону

Царев объяснил, почему Ахметов до сих пор верит в Яценюка и вкладывает в него деньги © Facebook, Арсеній Яценюк

Юморист также отметил, что ему до сих пор кажется, что "вышло очень удачно".

В марте 2013 года на одном из митингов оппозиции в Виннице под названием «Вставай, Украина!» Дурнев подбежал к Яценюку и вручил ему морковь со словами — «Арсений Петрович, возьмите морковку, как символ президентской власти». Политик взял морковь, шепнул Дурневу на ухо одну фразу, развернулся, засмеялся и отдал овощ охране. Две оставшиеся морковки, которые Яценюк взять отказался, Дурнев тоже передал его охранникам.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook тогда пошутил, что вместо морковки Яценюку нужно было подарить капусту, потому что «на самом деле Кролик Сеня очень любит американскую капусту».