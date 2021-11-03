«Решил подарить морковку, потому что, во-первых, Арсений Яценюк похож на кролика. Во-вторых, там была определенная ситуация, из-за которой нужно было так сделать… Он ответил: "Смотри, чтобы я тебе ее кое-куда не засуну"». И мы это "кое-куда" "запикали" и вышло как бы… Дальше можно было интерпретировать его слова в меру своей распущенности», — рассказал Дурнев.
Юморист также отметил, что ему до сих пор кажется, что "вышло очень удачно".
В марте 2013 года на одном из митингов оппозиции в Виннице под названием «Вставай, Украина!» Дурнев подбежал к Яценюку и вручил ему морковь со словами — «Арсений Петрович, возьмите морковку, как символ президентской власти». Политик взял морковь, шепнул Дурневу на ухо одну фразу, развернулся, засмеялся и отдал овощ охране. Две оставшиеся морковки, которые Яценюк взять отказался, Дурнев тоже передал его охранникам.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook тогда пошутил, что вместо морковки Яценюку нужно было подарить капусту, потому что «на самом деле Кролик Сеня очень любит американскую капусту».