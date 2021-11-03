Бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош прокомментировал свое назначение советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его слова прозвучали в интервью «Донбасс. Реалии» (проект «Радио Свобода»**) 2 ноября

Националист заявил, что приказ о его назначении советником главнокомандующего ВСУ был издан ещё в октябре.

По словам Яроша, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — его друг, с которым он знаком уже много лет, поэтому ничего удивительного в его назначении нет. Экс-лидер «Правого сектора» отметил, что у него есть конкретные проекты, на которые Залужный уже строит планы.

«Это и привлечение добровольческого потенциала к деятельности Вооруженных сил Украины, это и работа с молодёжью украинской, там много всяких аспектов», — заявил Ярош.

Ультраправый политик указал, что он собирается привлечь к работе с ВСУ «десятки тысяч людей» из числа добровольцев, но не уточнил, идёт ли речь об их интеграции в вооружённые силы или о создании новых добровольческих соединений. Ярош призвал захватывать итальянцев после приговора суда участнику АТО Маркиву © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Неоднократно озвучивая в ходе интервью тезис о «войне с Россией», Ярош пообещал победу в этой «войне» и развал Российской Федерации. Обращаясь к тем жителям ДНР и ЛНР, «которые хотят нас слушать», Ярош пообещал приложить все свои силы, «чтобы освободить их от московской орды».

«А кто не хочет нас слушать, что с ними говорить? Будем воевать», — закончил интервью бывший руководитель «Правого сектора»*.

* Деятельность организации запрещена в РФ

** СМИ, выполняющее функции иностранного агента