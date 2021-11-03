Националист заявил, что приказ о его назначении советником главнокомандующего ВСУ был издан ещё в октябре.
По словам Яроша, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — его друг, с которым он знаком уже много лет, поэтому ничего удивительного в его назначении нет. Экс-лидер «Правого сектора» отметил, что у него есть конкретные проекты, на которые Залужный уже строит планы.
«Это и привлечение добровольческого потенциала к деятельности Вооруженных сил Украины, это и работа с молодёжью украинской, там много всяких аспектов», — заявил Ярош.
Ультраправый политик указал, что он собирается привлечь к работе с ВСУ «десятки тысяч людей» из числа добровольцев, но не уточнил, идёт ли речь об их интеграции в вооружённые силы или о создании новых добровольческих соединений.
Неоднократно озвучивая в ходе интервью тезис о «войне с Россией», Ярош пообещал победу в этой «войне» и развал Российской Федерации. Обращаясь к тем жителям ДНР и ЛНР, «которые хотят нас слушать», Ярош пообещал приложить все свои силы, «чтобы освободить их от московской орды».
«А кто не хочет нас слушать, что с ними говорить? Будем воевать», — закончил интервью бывший руководитель «Правого сектора»*.
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