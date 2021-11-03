Уволенный с должности спикера Верховной Рады командой президента Владимира Зеленского в парламенте Дмитрий Разумков вероятно сменит действующего главу государства на внеочередных выборах, которые пройдут не раньше, чем в 2023 году. Такое мнение на днях выразил украинский астролог Влад Росс в эфире «Апостроф TV»

«Всем не угодил»: астролог рассказал о личном стихийном бедствии Зеленского © president.gov.ua

За последнюю неделю несколько украинских аналитических центров обнародовали данные социологических исследований, согласно которым рейтинг Зеленского снизился. При этом рейтинг Разумкова стремительно взлетел. Он даже обогнал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Кроме того Зеленский впервые после президентских выборов в 2019 году возглавил антирейтинг украинских политиков. На втором месте оказался лидер «Европейской солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко.