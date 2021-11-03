«У него (Дмитрия Разумкова, — ред.) потенциально такие же возможности стать президентом. У Разумкова Луна в соединении с Сатурном, Луна — это народ, а Сатурн — это возможность возвыситься, стать политиком», — заявил Росс.
За последнюю неделю несколько украинских аналитических центров обнародовали данные социологических исследований, согласно которым рейтинг Зеленского снизился. При этом рейтинг Разумкова стремительно взлетел. Он даже обогнал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Кроме того Зеленский впервые после президентских выборов в 2019 году возглавил антирейтинг украинских политиков. На втором месте оказался лидер «Европейской солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко.