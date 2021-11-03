«В Киеве на площади возле Верховной Рады проходит марш "антивакцинаторов" — к стенам парламента пришли несколько сотен человек, они скандируют "Стоп геноцид". Основные требования: отменить карантин и запретить принудительную вакцинацию», — говорится в сообщении.
По данным сайта 112.ua.tv, протестующие блокируют движение автомобильного транспорта на девяти улицах правительственного квартала. Правоохранителей практически нет.
Украинские СМИ сообщают, что уже со следующей недели украинцев, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19, начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты. С 8 ноября под обязательную вакцинацию попадут сотрудники государственного аппарата центрального и местного управления, учителя и педагоги во всех образовательных заведениях.