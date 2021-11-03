Несколько сотен протестующих против принудительного вакцинирования от коронавируса требуют возле здания Верховной Рады в Киеве отменить карантин. Об этом 3 ноября сообщает «Бабель»

На дрожжах: в Польше приступили к тестированию украинской вакцины от COVID-19 © CC0, Pixabay

По данным сайта 112.ua.tv, протестующие блокируют движение автомобильного транспорта на девяти улицах правительственного квартала. Правоохранителей практически нет.

Украинские СМИ сообщают, что уже со следующей недели украинцев, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19, начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты. С 8 ноября под обязательную вакцинацию попадут сотрудники государственного аппарата центрального и местного управления, учителя и педагоги во всех образовательных заведениях.