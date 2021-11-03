Современные Россия и Белоруссия представляют собой две совершенно разные политические и экономические системы. Если их сейчас слить в одну, белорусская система будет плохо влиять на российскую. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко и Владимир Путин заявили о поддержке 28 программ по усилению интеграции в рамках Соглашения о создании Союзного государства от 1999 года. Речь шла о целом ряде экономических деталей, политические вопросы и проблематику наднациональных органов стороны решили пока не обсуждать.

Эксперт пояснил, что в России нет такого произвола силовиков и бюрократов в отношении населения, который позволяет себе Белоруссия, объясняя это борьбой с оппозицией, которая намеревается их свергнуть.

По его словам, если две таких системы слить в одну, то победит та система, в которой меньше прав и свобод, потому что наказывать и сажать в тюрьму всегда проще, чем договариваться и искать компромисс.

«Кроме того, существуют две разные экономические системы. Причем белорусская требует нарастающей подпитки. Какой смысл России включить в свой состав определенный регион, который будет жить по другим экономическим законам, и в который нужно будет постоянно вливать средства для поддержки достаточно нищенского уровня жизни?», — категоричен Ищенко.

Смысла в такой политической интеграции нет никакого, речь идет о том, чтобы адаптировать белорусскую экономику к российской, и если эти экономики будут работать как одна, то в перспективе политическая интеграция произойдет сама собой, подчеркнул политолог.

Если же политическая интеграция не будет поддерживаться работающей экономикой, то она может поддерживаться либо подкупом, либо насилием, а и то, и другое недолговечно и плохо кончится для всех, уверен специалист.

Что же касается белорусской молодежи, которая якобы не знает жизни в России и не хочет интеграции, то лет через 30 нынешняя белорусская молодежь будет уже пожилой, а новая молодежь будет исходить из новых экономических реалий, заключил собеседник издания.