Смена главного инвестора в Донбассе несколько изменила социально-экономическую ситуацию и явно в лучшую сторону. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Иван Лизан: кто он © Facebook, Иван Лизан Сергея Курченко и ВТС («Внешторгсервис»), который СМИ связывают с его именем, с донецкими металлургическими и коксохимическими предприятиями, теперь будет работать российский бизнесмен Евгений Юрченко

Радует уже тот факт, что перед оставшимися на предприятиях работниками погасили долги по зарплате, а уволившимся обещают выплатить задолженность до конца года, а также снова пытаются запустить предприятия, которые Курченко довел до ручки, отметил эксперт.

«Если Курченко — это история про связь с Украиной, то Юрченко скорее об интеграции в Россию. И это не может не радовать, однако выводы делать рано — еще есть вероятность, что от перемены фамилий ничего не поменяется», — указал Лизан.

Для того, чтобы вытащить экономику Донбасса из кризиса в случае сохранения ситуации ни войны, ни мира, нужно просто принять новую реальность «ЛДНР как непризнанных регионов России» и принять что-то сродни ФЦП для Крыма, добавил политэкономист.

И судя по тому, что Украина сообщает якобы о планах России выделить 900 млрд рублей за три года для стабилизации социально-экономической обстановки, этап принятия новой реальности в России прошли, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.