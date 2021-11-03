Журналисты украинской программы «Диалог со страной» заявили, что прямо перед выпуском им удалось купить поддельный COVID-сертификат в одной из столичных клиник. Документ о прививке, которой не было, 2 ноября продемонстрировали в эфире ток-шоу

На дрожжах: в Польше приступили к тестированию украинской вакцины от COVID-19 © CC0, Pixabay Александр Преподобный в эфире сообщил директору департамента коммуникаций МВД Украины Артему Шевченко, что команда его проекта провела журналистское расследование, в рамках которого удалось без труда добыть липовый сертификат о вакцинации от COVID-19. Продала его киевская клиника «Добробут».

«Это поддельный сертификат. Стоит он 2 тысячи гривен (поти5,5 тысяч рублей — ред.). В принципе, 2 тысячи гривен стоит жизнь», — сказал ведущий, показав купленный документ.

Преподобный отметил, что сертификат редакция покупала исключительно в рамках расследования, поэтому данные пациента в нем вымышленные, а вот заявление в правоохранительные органы от программы будет настоящим.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщал, что с начала этого года открыто уже около 900 уголовных производств за подделку тестов и справок о вакцинации от коронавируса.

Между тем, число заболевших COVID-19 в стране неуклонно растет. В настоящее время на Украине болеет более 400 тысяч человек, причем 93% госпитализированных за последние дни не получили ни одной дозы вакцины.

С начала пандемии на Украине заразилось коронавирусом около 3 миллионов человек, из них почти 69 тысяч граждан скончалось.