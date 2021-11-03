На Украине сообщили о том, что разработанную учеными Института биологии клетки НАН во Львове начали тестировать в Польше. Об этом 2 ноября написало «Радио Свобода»*

Украинский генерал пообещал России «кровавую баню» © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок "шипа". Самое важное, чтобы там был рецептор, тот участок, которым тот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких. Но, дополнительно, мы еще синтезируем на специальных дрожжах, которые модифицируют белки, еще другие белки коронавируса», — рассказал руководитель Института биологии клеток во Львове, академик Андрей Сибирный.

В настоящее время в Институте польского Гданьска полученный препарат проверяют на мышах, так как, по словам Сибирного, «на Украине нет ни одной лаборатории, которая размножает коронавирус».

Тестирование должно завершиться к концу ноября, и если эффективность вакцины будет доказана, то препарат продолжат изучать на приматах и людях-добровольцах.

Между тем, вакцинация в стране пробуксовывает: украинское руководство отказалась от российской вакцины в пользу препаратов из других стран, однако это решение разделяют не все граждане, многие из которых просто отказываются прививаться.

При этом число вновь заболевших COVID-19 неуклонно растет. В настоящее время на Украине болеет более 400 тысяч человек, причем 93% госпитализированных за последние дни не получили ни одной дозы вакцины.

С начала пандемии на Украине заразилось коронавирусом около 3 миллионов человек, из них почти 69 тысяч граждан скончалось.

* СМИ, выполняющее функции иноагента