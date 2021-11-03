Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев заявил, что президент Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом 3 ноября написали РИА Новости со ссылкой на телеканала «НАШ»

По мнению Мураева, поведение Зеленского все больше становится похожим на то, что раньше делал Янукович, особенно — в части кадровых решений.

«А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончиться. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», — предсказал Мураев.

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«Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», — сказал Мураев.

Он заключил, что если в ближайшее время в стране ничего не изменится, то новый кризис, неизбежно обрушившийся на государство, может привести к его распаду и разделу соседями.

Ранее аналогичную оценку судьбы Зеленского сделала экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая заявила, что президентские решения в сочетании с астрономическим взлетом цен на газ приведут к тому, что Зеленский просто «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу.