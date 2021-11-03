«Безусловно, они к этому [к началу боевых действий] готовятся, но если [президент России Владимир] Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится, — заявил Романенко.
По всей видимости, таким образом генерал отреагировал на публикации о том, что российские военные якобы стягивают силы на границе с Украиной. Подобного рода информацию разместили сразу два американских издания — Politico и The Washington Post.
В то же время в министерстве обороны Украины опровергли эту информацию, заявив, что не фиксировали усиление военного присутствия России вблизи своей границы.
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что к подобным публикациям стоит относиться крайне критически.
«Там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией. Само качество наилучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — сказал Песков.