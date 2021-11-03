«Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду», — говорится в его публикации.
Сообщается, что на место Тарана фракция «Слуга народа» поддержала выдвижение Алексея Резникова, который еще сутки назад был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, но 2 ноября также написал заявление об отставке.
Украинские СМИ опубликовали информацию о том, что и президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Резникова, так как хочет видеть «говорящего» министра обороны вместо «молчаливого» Тарана.
Ранее глава украинского государства анонсировал кадровые перестановки в правительстве, источники, близкие к нему утверждали, что речь может идти о замене сразу пяти министров.
Тарас Мельничук в новой Telegram-публикации сообщил, что 3 ноября Верховная Рада Украины на очередном пленарном заседании рассмотрит вопросы:
- об уходе Романа Абрамовского с должности Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- об уходе Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины;
- об уходе Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра — министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- об уходе Олега Урусского с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- об уходе Андрея Тарана с должности министра обороны Украины.