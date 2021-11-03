Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке, не проработав на этом посту и двух лет. Об этом в своем Telegram-канале вечером 2 ноября сообщил представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук

«Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду», — говорится в его публикации.

Власть и деньги в один кулак. Зачем Зеленский меняет министров © РИА Новости, Стрингер / Y27/wikimedia.org Алексея Резникова, который еще сутки назад был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, но 2 ноября также написал заявление об отставке.

Украинские СМИ опубликовали информацию о том, что и президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Резникова, так как хочет видеть «говорящего» министра обороны вместо «молчаливого» Тарана.

Ранее глава украинского государства анонсировал кадровые перестановки в правительстве, источники, близкие к нему утверждали, что речь может идти о замене сразу пяти министров.

Тарас Мельничук в новой Telegram-публикации сообщил, что 3 ноября Верховная Рада Украины на очередном пленарном заседании рассмотрит вопросы: