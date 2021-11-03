Депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью изданию Lenta.ru, опубликованном 2 ноября, рассказал, кто на самом деле стоит за расколом православной церкви на Украине

Неканоническая Православная церковь Украины была создана в конце 2018 года из нескольких неканонических организаций. Вскоре ПЦУ получила томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, но ее не признало большинство мировых православных церквей, включая РПЦ.

По словам Новинского, в 2018-2019 годах раскола как такового не было — был узаконен тот раскол, который произошел в начале 1990-х годов.

«В 2018 году специальный посланник Государственного департамента США Сэм Браунбек лично курировал вопросы, связанные с попытками внести смуту в православие — для него это был один из элементов воздействия на политику России. Ради этого он сыграл на нездоровых амбициях Константинопольского патриарха, возомнившего себя «восточным папой»», — рассказал политик.

Крестом и Байденом: как собирается расширяться ПЦУ © president.gov.ua Майк Помпео оказывали давление на поместные церкви с требованием признать Православную церковь Украины (ПЦУ).

«И кое-где им этого удалось добиться. Речь ведь идет о попытке расколоть православный мир, внести смуту, равную событиям 1054 года, столкнуть лбами православные церкви, используя грех гордыни отдельных иерархов и светские политические тенденции, которыми подменяется каноническое право», — заключил депутат.