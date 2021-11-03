Депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью изданию Lenta.ru, опубликованном 2 ноября, рассказал о будущем вражды между русскими и украинцами

«Я всегда говорю, что у русских и украинцев (а также белорусов) есть общая история, общая вера, общие ценности, которые объединяют и будут объединять — несмотря на катаклизмы и попытки нас поссорить. Я не берусь говорить, являемся ли мы единым народом, но генетически мы — близкие народы, произрастаем из одной исторической традиции, из Киевской Руси, из единой киевской Крещенской Купели. И обречены быть в тесной связи, не враждуя друг с другом, а поддерживая и взаимно дополняя друг друга», — сказал политик.

По мнению Новинского, очень скоро вражда между украинцами и русскими останется в прошлом, но при этом всем сторонам стоит поработать над ошибками, допущенными в 2014 году и в последующие годы.

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«Я знаю этнических русских, которые являются членами украинских националистических организаций. И даже евреев, поддерживающих националистов. Не случайно ведь главным идеологом украинского национализма был этнический русский Дмитрий Донцов», — подчеркнул Новинский.

Также многие украинцы выступают за укрепление связей с Россией, отметил политик — например, академик Петр Толочко.

«Нет единого маркера, который позволяет определить настроения украинских русских к России — это весьма индивидуально в нынешних сложных условиях. Но я верю в то, что русские на Украине будут содействовать экономическому, культурному и политическому сближению с Россией в недалеком будущем», — заключил Новинский.

Согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», 41% украинцев считает, что украинцы и русские — один народ. При этом 55% не согласны с этим тезисом.

Больше всего идею о едином народе поддерживают на востоке и юге страны (65% и 56%), меньше всего — на западе (более 70% не согласны с утверждением).