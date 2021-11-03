После офшорного скандала с президентом Владимиром Зеленским, украинцы поняли важную вещь – он не Голобородько, а такой же, как другие политики. Об этом в интервью изданию Lenta.ru, опубликованном 2 ноября, рассказал депутат Верховной Рады Вадим Новинский

По мнению политика, офшорный скандал однозначно ударит по рейтингу Зеленского — незначительное проседание уже заметно.

«С одной стороны, большинство граждан Украины слабо разбираются в том, что такое офшоры и слабо представляют себе цифру 40 миллионов долларов. Это нечто за гранью их понимания. Но при этом они поняли главный момент: Зеленский такой же, как и другие политики. Он — не Голобородько. Поэтому сколько бы не говорили, что скандал будет загнан внутрь политической "тусовки", на самом деле он способен сыграть важную роль в разрушении образа Зеленского, за который голосовали избиратели в 2019 году», — отметил Новинский.

«Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

В начале октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICJI) обнародовал результаты расследования, над которым около года трудились более 600 журналистов из 117 стран по всему миру. Анализ данных более чем 10 млн документов получил название Pandora Papers. «Бумаги Пандоры» («Досье Пандоры») стали одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний, направленной против целого ряда известных политиков.

Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением того, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.