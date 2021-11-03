Закон об олигархах формирует отрицательное отношение украинцев к промышленникам и предпринимателям – он может стать орудием разрушения экономики, считает депутат Верховной Рады Вадим Новинский. Об этом он рассказал в интервью изданию Lenta.ru, опубликованном 2 ноября

По мнению Новинского, закон об олигархах бьет по украинским финансово-промышленным группам и делает их уязвимыми в противостоянии с транснациональными корпорациями.

«Этот закон формирует отрицательное отношение граждан к промышленникам и предпринимателям. И в перспективе может стать орудием разрушения украинской экономической системы. Ведь украинские финансово-промышленные группы — это иммунная система украинской экономики. А вот что действительно необходимо Украине — это закон о политической коррупции, новый закон об Антимонопольном комитете и о лоббизме», — отметил политик.

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Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.