Закон об олигархах, принятый на Украине, некорректен и вызывает опасения – он может стать инструментом борьбы с политической оппозицией, считает депутат Верховной Рады Вадим Новинский. Об этом он рассказал в интервью изданию Lenta.ru, опубликованном 2 ноября

«Упомянутый вами закон неконкретен, декларативен, но именно неконкретность, отсутствие четких определений и дефиниций вызывает опасения. Равно как и то, что закон делегирует право определять, кто в стране олигарх и как с ними поступать не судам, а Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) — по представлению силовых ведомств», — отметил политик.

Кто тут в олигархи крайний? На Украине наступает очередной передел

«У нас уже было немало популистских законов — начиная с закона о люстрации, принятого еще при Порошенко, об отмене депутатской неприкосновенности, делегирования СНБО функций суда и прочее. Закон о деолигархизации — один из таких популистских законов. Я уже не говорю о том, что закон противоречит Конституции, которая прямо запрещает дискриминацию по имущественному признаку», — добавил Новинский.

По мнению политика, закон может стать инструментом борьбы с политической оппозицией: если бизнесмен решит финансово поддержать оппозицию, его сразу же объявят олигархом, а оппозиционеров — ставленниками олигархов.

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.