Журналисты поинтересовались у Щербань, верны ли заключения британских ученых о том, что больные, проходившие лечение на ИВЛ, теряют часть интеллектуальных способностей.
«У меня очень много клиентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, и они действительно говорили о том, что их когнитивные функции снижаются. После встречи с вирусом телу нужна энергия на выздоровление, а не на интеллектуальную деятельность, потому все эти последствия очень логичны», — ответила психотерапевт.
Она подчеркнула, что то же самое происходит после любой другой перенесенной инфекции, так как организм перенаправляет силы туда, где в данный момент они больше всего нужны — на выздоровление и восстановление. Поэтому через месяц-два после COVID-19 или пневмонии когнитивные функции восстанавливаются.
Щербань посоветовала не проводить это время в бездействии, а помочь всем системам и органам с помощью витаминов и аминокислот, а также прогулок и чтения. А вот от просмотра телевизора специалист посоветовала отказаться, чтобы не «накручивать» себя негативной информацией.