Украинский психотерапевт Алена Щербань прокомментировала падение уровня интеллекта у пациентов, переболевших COVID-19, и дала совет по восстановлению когнитивных функций. Об этом 2 ноября написал «Главред»

Заразятся COVID-19 в ноябре: астролог назвал два знака зодиака из группы риска © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«У меня очень много клиентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, и они действительно говорили о том, что их когнитивные функции снижаются. После встречи с вирусом телу нужна энергия на выздоровление, а не на интеллектуальную деятельность, потому все эти последствия очень логичны», — ответила психотерапевт.

Она подчеркнула, что то же самое происходит после любой другой перенесенной инфекции, так как организм перенаправляет силы туда, где в данный момент они больше всего нужны — на выздоровление и восстановление. Поэтому через месяц-два после COVID-19 или пневмонии когнитивные функции восстанавливаются.

Щербань посоветовала не проводить это время в бездействии, а помочь всем системам и органам с помощью витаминов и аминокислот, а также прогулок и чтения. А вот от просмотра телевизора специалист посоветовала отказаться, чтобы не «накручивать» себя негативной информацией.