Депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью изданию Lenta.ru, опубликованном 2 ноября, рассказал, скатится ли Украина к авторитаризму

По словам политика, тревожные тенденции уже проявляются.

«Пока что это тенденции, копирующие процессы в других странах бывшего Советского Союза. Политологи и социологи считают, что эти тенденции объективны и другого сценария быть не могло — в условиях ничтожно малого процента среднего класса сильные демократические институты невозможны. Плюс добавьте отголоски революции (а всякая революция ведет к тем или иным формам авторитаризма)», — объяснил Новинский.

Власть и деньги в один кулак. Зачем Зеленский меняет министров © РИА Новости, Стрингер / Y27/wikimedia.org

«Плюс нам хорошо известны психологические особенности некоторых людей, влияющих на процессы принятия решений в государстве — они не терпят не то что политическую конкуренцию, но и банальные возражения», — добавил Новинский.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за внесение изменений в Конституцию страны, чтобы превратить Украину из парламентско-президентской в «жесткую президентскую республику».

По мнению лидера политической партии «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана, это приведет к авторитаризму и узурпации власти.