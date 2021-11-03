Никто, кроме работников Минугля, не знает, сколько в ДНР работающих шахт, а статистика в республиках де-факто засекречена и находится в лучшем случае под грифом для служебного пользования. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Иван Лизан: кто он © Facebook, Иван Лизан

Если что-то и озвучивается, то лишь в относительных показателях «рост на N процентов», поэтому анализ экономической статистики — дело крайнее сложное, пояснил эксперт.

«Данные по проведенной переписи населения так и не опубликовали, чего говорить о схемах поставки угля из ДНР на Украину?», — уточнил Лизан.

Но так к новым схемам уже адаптировались все их участники и возвращаться к официальным поставкам никто не будет, есть вероятность, что это физически не представляется возможным из-за демонтажа ж/д путей на территории Украины, заключил собеседник издания.

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