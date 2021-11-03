Минэнерго России сообщило, что с 1 ноября остановит поставки энергетического угля на Украину в связи с растущим спросом в РФ и необходимости обеспечить собственные потребности внутри страны. При этом поставки других марок угля на Украину продолжатся, так что Россия поставит Киеву примерно половину всего импортного угля в ноябре. Ранее доля российского угля в украинском импорте составляла 68%.
Если что-то и озвучивается, то лишь в относительных показателях «рост на N процентов», поэтому анализ экономической статистики — дело крайнее сложное, пояснил эксперт.
«Данные по проведенной переписи населения так и не опубликовали, чего говорить о схемах поставки угля из ДНР на Украину?», — уточнил Лизан.
Но так к новым схемам уже адаптировались все их участники и возвращаться к официальным поставкам никто не будет, есть вероятность, что это физически не представляется возможным из-за демонтажа ж/д путей на территории Украины, заключил собеседник издания.
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