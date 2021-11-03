Украинский финансовый эксперт Алексей Кущ дал оценку состоянию экономики страны, заявив, что сейчас государство на пороге раскручивающейся инфляции, а значит, в ближайшее время цены практически на все вырастут. Слова экономиста 2 ноября привел «Телеграф»

Кашу испортишь: специалисты назвали продукт, который чаще всего подделывают на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам Куща, государственные элеваторы уже не могут качественно просушивать зерно из-за высоких цен на газ, поэтому вынуждены повышать тарифы за его хранение. Дальнейшая переработка сырья также требует использования энергоресурсов, а значит, цена итоговой продукции еще вырастет.

«Хлеб станет точно дороже. Процентов на 10-15% минимум. Также из-за роста цен на газ взлетят цены на все, что связно с комбикормами. Это яйца, частично курятина. Плюс — все тепличные овощи», — констатировал экономист.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о подорожании на Украине алкоголя. На это в Минэкономики уже отреагировали, пообещав разработать проект постановления о минимальных розничных ценах.