Специалист объяснил, что серьезное подорожание энергетических ресурсов, то есть угля и газа, неизбежно потянет за собой и рост цен практически на все товары, включая продовольствие.
По словам Куща, государственные элеваторы уже не могут качественно просушивать зерно из-за высоких цен на газ, поэтому вынуждены повышать тарифы за его хранение. Дальнейшая переработка сырья также требует использования энергоресурсов, а значит, цена итоговой продукции еще вырастет.
«Хлеб станет точно дороже. Процентов на 10-15% минимум. Также из-за роста цен на газ взлетят цены на все, что связно с комбикормами. Это яйца, частично курятина. Плюс — все тепличные овощи», — констатировал экономист.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о подорожании на Украине алкоголя. На это в Минэкономики уже отреагировали, пообещав разработать проект постановления о минимальных розничных ценах.