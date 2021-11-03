Война для большинства жителей ДНР стала чем-то фоновым, повышенную актуальность она имеет для тех, кому не повезло жить в прифронтовой зоне, и тех, кто воюет либо связан с воющими. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Иван Лизан: кто он © Facebook, Иван Лизан

«Инфраструктура коллапсирует в силу хронического безденежья, низкие зарплаты за пределами госсектора привели к катастрофическому оттоку рабочей силы в Россию. Глобальная инфляция привела к появлению у граждан ложной причинно-следственной связи между повышением зарплат и ростом цен на товары и услуги. В медицине все так же безрадостно — острый дефицит кадров, особенно в сельской местности, где занято лишь 20-30% вакансий», — указал Лизан.

Тем не менее, жители Донбасса не думают о возвращении в состав Украины на любых условиях, поскольку Украины образца 2013 года, куда многие хотели бы вернуться, уже давно нет, а в новой Украине не нужны сами ее граждане, не говоря уже о жителях ДНР, заключил собеседник издания.

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