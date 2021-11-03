Узнать о ходе боевых действий можно лишь из официальных сообщений либо разговора с военнослужащими — все остальное уже не первый год скрывается военной цензурой, поэтому на первый план вышли социально-экономические вопросы: цены, зарплаты, уровень жизни, медицина и инфраструктура, а с ними все обстоит скверно, отметил эксперт.
«Инфраструктура коллапсирует в силу хронического безденежья, низкие зарплаты за пределами госсектора привели к катастрофическому оттоку рабочей силы в Россию. Глобальная инфляция привела к появлению у граждан ложной причинно-следственной связи между повышением зарплат и ростом цен на товары и услуги. В медицине все так же безрадостно — острый дефицит кадров, особенно в сельской местности, где занято лишь 20-30% вакансий», — указал Лизан.
Тем не менее, жители Донбасса не думают о возвращении в состав Украины на любых условиях, поскольку Украины образца 2013 года, куда многие хотели бы вернуться, уже давно нет, а в новой Украине не нужны сами ее граждане, не говоря уже о жителях ДНР, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.