«Едва ли возможен военный конфликт. Это означает, что линия остановки будет проведена за несколько сотен километров до другой стороны. Но в любом случае и то, и другое, будет иметь одни и те же последствия», — пояснил специалист.
Если Украина начнет размещение иностранных баз на своей территории, на это отреагирует Россия, а если же Россия начнет операцию по принуждению Украины к миру, то тогда Киев попытается ввести войска НАТО по линии Сумы-Одесса, рассуждает Шурыгин.
Публицист отметил, что это далеко до зоны боевых действий, но это не позволит России дойти до Приднестровья через Херсон или Одессу и поделит Украину на южную и северо-западную.