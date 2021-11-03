Как только любая из сторон начнет ввод войск на территорию Украины или территории, которые Киев считает своими, тут же начинается реакция одной из этих сторон. Об этом рассказал военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин в эфире ютуб-канала Украина.ру

Шурыгин объяснил, почему США никогда не передадут Украине серьезное вооружение © Украина.ру

Если Украина начнет размещение иностранных баз на своей территории, на это отреагирует Россия, а если же Россия начнет операцию по принуждению Украины к миру, то тогда Киев попытается ввести войска НАТО по линии Сумы-Одесса, рассуждает Шурыгин.

Публицист отметил, что это далеко до зоны боевых действий, но это не позволит России дойти до Приднестровья через Херсон или Одессу и поделит Украину на южную и северо-западную.