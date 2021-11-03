Детище недавно ушедшего в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - новая полиция - откровенно не справляется с обязанностями, заставляя граждан вспоминать былое. Такое мнение на днях выразил эксперт Украинского института по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии «Главреду»

«Полиция откровенно не справляется и многие водители иногда с тоской вспоминают бывшее ГАИ, при котором было больше порядка ввиду того, что ГАИ в некотором роде проводило профилактику на дорогах, тогда как нынешнее поколение полицейских — часто циничные и малопрофессиональные люди», — заявил он.

Разумков обошел Тимошенко и уже догоняет Бойко © pravda.com.ua

К слову, только за последнюю неделю в Харькове произошло два резонансных ДТП с пострадавшими. Последнее и самое громкое, случилось вечером 26 октября, когда 16-летний местный житель Николай Харьковский на скорости около 200 километров в час пытался на красный свет проехать перекресток и протаранил другой автомобиль. Водитель, находившийся в нем, погиб, а еще несколько человек получили серьезные травмы.

Эта авария стала поводом для обсуждения ситуации на украинских дорогах. Так, 27 октября в эфире ток-шоу на телеканале «Украина 24» депутат Рады от «Слуги народа» Алексей Жмеренецкий рассказал о планах министерства по усилению безопасности.

Бывший советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк назвал слова парламентария и действия власти «балабольством», на что депутат ответил, что команда Авакова не справилась со своей задачей, поскольку на дорогах продолжают гибнуть люди. Жмеренецкий предложил Шкиряку помолчать, раз его команда позволила себе «уйти отдыхать».