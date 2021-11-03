Украина сегодня развивается как глубоко коррумпированное государство, поскольку за этим стоит правовой нигилизм и поляризация общества. Такое мнение на днях выразил эксперт Украинского института по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии «Главреду»

Шабовта напомнил, что за последнюю неделю в Харькове произошло два резонансных ДТП с пострадавшими. Последнее произошло 26 октября, когда 16-летний Николай Харьковский на скорости около 200 км в час пытался на красный свет проехать перекресток.

По словам эксперта, участники таких ДТП, как правило, люди из обеспеченных семей, переполненных цинизмом. И они, как правило, будучи виновными, стараются «откупиться», и у них это получается. Устроенное харьковским «мажором» смертельное ДТП уже пытаются замять - СМИ © Telegram

«По моему глубокому убеждению, эта ситуация вызвана совокупностью факторов. Во-первых, качественным состоянием украинского общества, в котором на сегодняшний присутствует колоссальный правовой нигилизм. Уровень правовой культуры общества крайне низок, и, если учесть, что Украина сегодня развивается как глубоко коррумпированное государство, то нужно понимать, что за этим стоит серьезное расслоение и поляризация общества», — заявил он.

Также эксперт отметил, что со стороны государства нет никаких усилий, чтобы изменить положение дел, а у общественности слишком мало возможностей, чтобы повлиять на ситуацию. Потому, по его словам, «коллапс будет только нарастать».

Николай Харьковский вечером 2 октября пытался проскочить перекресток с оживленным движением и столкнулся с другим автомобилем. Обе машины фактически разорвало на части. Один человек погиб. Еще по крайней мере трое пострадали. Свидетелями ДТП стали десятки людей.

Отец Харьковского стал защищать сына, говоря, что он не скрылся с места ДТП, а после заявил, что за рулем вообще мог быть другой человек, поскольку в автомобиле был не только его сын. Еще некоторое время спустя Харьковский-старший заявил, что машину и вовсе могли угнать.