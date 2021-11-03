Думающим людям понятно, что бывший спикер Верховной Рады Разумков – критик команды изнутри этой команды, который по своим политическим намерениям не отличается от остальных «Слуг народа». Об этом рассказал директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Михаил Подоляк решил не считаться с этим, назвав Разумкова не пассионарным, не харизматичным молодым ретрополитиком.

Эксперт отметил, что в какой-то мере конкурентом одно из лидеров «Оппозиционной платформы-За жизнь» Виктора Медведчука начинает себя заявлять Разумков, но на самом деле Разумков лишь продолжает антироссийский курс, проевропейское, пронатовское направление.

«Мне кажется, что на этот раз люди смогут разобраться, где реальная оппозиция курсу, а где просто конкуренция за возможность представлять тот же самый курс, только более квалифицированно», — подчеркнул Погребинский.

У Зеленского и у его предшественника Петра Порошенко много совпадений, и антирейтинг Зеленский должен приобрести такой же, заключил собеседник издания.

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